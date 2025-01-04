Ракетний удар по Чернігову 3 січня: рятувальна операція завершена

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Внаслідок удару "Іскандером" по Чернігову 3 січня загалом 7 людей поранено, одна загинула, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Чернігівська МВА.

Серед поранених двоє знаходяться на стаціонарному лікуванні, п’ятеро на амбулаторному.

Загалом 28 будинків пошкоджено, 2 зруйновано. Постачання світла та газу в районі руйнувань відновлено.

В обід 4 січня рятувальна операція завершена.

Нагадаємо:

3 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігову.

Військові пізніше заявили, що це була ракета "Іскандер".