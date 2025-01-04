Ракетний удар по Чернігову 3 січня: рятувальна операція завершена
Внаслідок удару "Іскандером" по Чернігову 3 січня загалом 7 людей поранено, одна загинула, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Чернігівська МВА.
Серед поранених двоє знаходяться на стаціонарному лікуванні, п’ятеро на амбулаторному.
Загалом 28 будинків пошкоджено, 2 зруйновано. Постачання світла та газу в районі руйнувань відновлено.
В обід 4 січня рятувальна операція завершена.
Нагадаємо:
3 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігову.
Військові пізніше заявили, що це була ракета "Іскандер".