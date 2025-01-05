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Оккупанты сбросили четыре КАБа на приграничную Семеновку на Черниговщине

Оккупанты сбросили четыре КАБа на приграничную Семеновку на Черниговщине
Фото: Национальная полиция

Вечером в субботу, 4 января, оккупанты нанесли авиационный удар по приграничному городу Семеновка Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По словам чиновника, россияне сбросили на город четыре управляемых авиационных бомбы. Целили по центральной части и жилому массиву.

По состоянию на 23:00 предварительно известно о семи раненых людях, им оказывается необходимая помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Кроме того, в результате авиаудара повреждения получили админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили.

Россия сбросила четыре КАБа на приграничье Черниговской области: есть раненые и разрушения
Фото: Национальная полиция
Россия сбросила четыре КАБа на приграничье Черниговской области: есть раненые и разрушения
Фото: Национальная полиция

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