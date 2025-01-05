Оккупанты сбросили четыре КАБа на приграничную Семеновку на Черниговщине

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Вечером в субботу, 4 января, оккупанты нанесли авиационный удар по приграничному городу Семеновка Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По словам чиновника, россияне сбросили на город четыре управляемых авиационных бомбы. Целили по центральной части и жилому массиву.

По состоянию на 23:00 предварительно известно о семи раненых людях, им оказывается необходимая помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Кроме того, в результате авиаудара повреждения получили админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили.

Фото: Национальная полиция