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Окупанти скинули чотири КАБи на прикордонну Семенівку на Чернігівщині

Окупанти скинули чотири КАБи на прикордонну Семенівку на Чернігівщині
Фото: Національна поліція

Увечері в суботу, 4 січня, окупанти завдали авіаційного удару по прикордонному місту Семенівка Чернігівської області. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За словами посадовця, росіяни скинули на місто чотири керовані авіаційні бомби. Цілили по центральній частині та житловому масиву.

Станом на 23:00 попередньо відомо про семеро поранених людей, їм надається необхідна допомога. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Крім того, внаслідок авіаудару ушкодження отримали адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки та автомобілі.

Росія скинула чотири КАБи на прикордонні Чернігівської області: є поранені та руйнування
Фото: Національна поліція
Росія скинула чотири КАБи на прикордонні Чернігівської області: є поранені та руйнування
Фото: Національна поліція

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