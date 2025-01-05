Силы обороны массово контратакуют врага на Курщине - в ОП и ЦПД сделали заявления

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Силы обороны Украины в Курской области неожиданно атаковали российских оккупантов на нескольких направлениях. У врага большие переживания. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко, сообщает Главред.

"На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают" , - сообщил Коваленко.

Подтвердил атаку Сил обороны на Курщине и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Курщина – хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает" , - написал глава ОП.

Официальных заявлений от Сил обороны Украины на данный момент нет.

К слову, военный эксперт Роман Свитан ранее заявлял, что Курская – не последняя область РФ, куда могут войти ВСУ. По его мнению, выгодно было бы наступать также в Брянской и Белгородской областях.

Ранее утром, 5 января, российские пропагандисты стали распространять информацию относительно обострения ситуации в Курской области. В частности, они заявили о якобы наступлении Сил обороны Украины в направлении населенного пункта Большое Солдатское.

Обстановка в Курской области 5 января / Скриншот DeepState

"Возможно, противник будет пробовать пробиваться и на других направлениях" , - сказал один из пропагандистов.

О "наступлении" ВСУ панически сообщили и другие так называемые "военкоры". Представители оккупантов говорят о боях на не одном направлении.