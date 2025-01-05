Сили оборони масово контратакують ворога на Курщині - в ОП та ЦПД зробили заяви
Сили оборони України в Курській області несподівано атакували російських окупантів на кількох напрямках. У ворога великі переживання. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє Главред.
"На Курщині великі переживання у росіян, тому що вони були атаковані за декількома напрямками і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють", - повідомив Коваленко.
Підтвердив атаку Сил оборони на Курщині та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Курщина – хороші новини, Росія отримує те, на що заслуговує", - написав голова ВП.
Офіційних заяв від Сил оборони України наразі немає.
До речі, військовий експерт Роман Світан раніше заявляв, що Курська - не остання область РФ, куди можуть увійти ЗСУ. На його думку, вигідно було б наступати також у Брянській і Бєлгородській областях.
Раніше вранці, 5 січня, російські пропагандисти почали поширювати інформацію щодо загострення ситуації в Курській області. Зокрема, вони заявили про нібито наступ Сил оборони України в напрямку населеного пункту Велике Солдатське.
"Можливо, противник буде пробувати пробиватися і на інших напрямках", - сказав один із пропагандистів.
Про "наступ" ЗСУ панічно повідомили й інші так звані "воєнкори". Представники окупантів говорять про бої на не одному напрямку.