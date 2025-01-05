В Приднестровье заявили о перебоях с водоснабжением из-за отключений света

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В непризнанном Приднестровье из-за веерных отключений электроэнергии начали предупреждать о возможных отключениях воды в некоторых районах.﻿﻿ Со ссылкой на NewsMaker, сообщает Европейская правда.

Как сообщили так называемые "власти Приднестровья", без воды могут остаться верхние этажи многоэтажек в некоторых районах Бендер и Тирасполя.

При этом уже накануне, 4 января, без воды остались некоторые районы Тирасполя, сообщали местные СМИ.

Перебои с водоснабжением связаны с веерными отключениями электроэнергии, введенными на этой неделе – из-за них в водопроводной сети может снижаться давление.

Напомним, с 1 января непризнанное Приднестровье перестало получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

"Власти" Приднестровья призвали жителей решать проблему тепла с помощью электрообогревателей.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая ранее работала на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит лишь до конца января.