У Придністров'ї заявили про перебої з водопостачанням через відключення світла

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У невизнаному Придністров'ї через віялові відключення електроенергії почали попереджати про можливі відключення води в деяких районах. Со ссылкой на NewsMaker, повідомляє Європейська правда.

Як повідомила так звана "влада Придністровʼя", без води можуть залишитися верхні поверхи багатоповерхівок у деяких районах Бендер і Тирасполя.

При цьому вже напередодні, 4 січня, без води залишилися деякі райони Тирасполя, повідомляли місцеві ЗМІ.

Перебої з водопостачанням повʼязані з віяловими відключеннями електроенергії, запровадженими цього тижня – через них у водопровідній мережі може знижуватись тиск.

Нагадаємо, з 1 січня невизнане Придністровʼя перестало отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Влада Придністров’я закликала мешканців вирішувати проблему тепла за допомогою електрообігрівачів.

Розташована у Придністров’ї Молдовська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня.