В реазультате вражеской атаки Киевщины повреждена контактая сеть "Укрзализныци"

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В ночь на 6 января российские оккупационные войска атаковали Киевскую область, в результате чего были повреждены объекты железной дороги. Об этом заявили в пресс-службе Укрзалізниці, сообщает Лига.net.

"В результате вражеского обстрела повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области. Железнодорожники уже работают над ее восстановлением" , – говорится в сообщении.

Контактная сеть на железной дороге – это система электроснабжения, которая обеспечивает подачу электроэнергии в электровозы и электропоезда. Она является ключевым элементом железнодорожного транспорта на электрифицированных участках.

В компании отметили, что время задержки поездов можно просмотреть на сайте.

С вечера 5 января россияне атакуют Украину ударными беспилотниками. Для Киевской области воздушная тревога началась в 23:21 и завершилась только утром в 04:31.