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У результаті ворожої атаки Київщини пошкоджено контактну мережу "Укрзалізниці"

У результаті ворожої атаки Київщини пошкоджено контактну мережу "Укрзалізниці"
Фото: Facebook

У ніч проти 6 січня російські окупаційні війська атакували Київську область, внаслідок чого було пошкоджено об'єкти залізниці. Про це заявили у пресслужбі Укрзалізниці, повідомляє Ліга.net.

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині. Залізничники вже працюють над її відновленням", – йдеться у повідомленні.

Контактна мережа на залізниці — це система електропостачання, яка забезпечує подачу електроенергії до електротягів і електропоїздів. Вона є ключовим елементом залізничного транспорту на електрифікованих ділянках.

У компанії зазначили, що час затримки потягів можна переглянути на сайті.

З вечора 5 січня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками. Для Київської області повітряна тривога почалася о 23:21 та завершилася тільки вранці, о 04:31.

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