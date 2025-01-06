У результаті ворожої атаки Київщини пошкоджено контактну мережу "Укрзалізниці"
У ніч проти 6 січня російські окупаційні війська атакували Київську область, внаслідок чого було пошкоджено об'єкти залізниці. Про це заявили у пресслужбі Укрзалізниці, повідомляє Ліга.net.
"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині. Залізничники вже працюють над її відновленням", – йдеться у повідомленні.
Контактна мережа на залізниці — це система електропостачання, яка забезпечує подачу електроенергії до електротягів і електропоїздів. Вона є ключовим елементом залізничного транспорту на електрифікованих ділянках.
У компанії зазначили, що час затримки потягів можна переглянути на сайті.
З вечора 5 січня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками. Для Київської області повітряна тривога почалася о 23:21 та завершилася тільки вранці, о 04:31.