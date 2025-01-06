Оккупанты пытаются восстановить сооружения возле Керченского моста - Плетенчук

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Российские захватчики пытаются использовать любую возможность для восстановления сооружений возле Керченского моста, которые были повреждены в результате штормов. Об этом в телеэфире сказал спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает Укринформ.

"...Они присутствуют там и пытаются использовать любую возможность для восстановления сооружений. Конечно, период штормов в Черном море, в частности в Керченском проливе, довольно длительный. Бурная погода также вносит свои коррективы в планы российских оккупантов" , - сказал Плетенчук.

По его словам, россияне все равно принимают максимальные меры, чтобы незаконно защитить объект, и пока никаких признаков уменьшения их активности не наблюдается.

Спикер отметил, что этот объект они максимально насытили современными системами противовоздушной обороны.