Окупанти намагаються відновити споруди біля Керченського мосту - Плетенчук

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Російські загарбники намагаються використати будь-яку можливість для відновлення споруд біля Керченського мосту, які були пошкоджені внаслідок штормів. ﻿ Про це в телеефірі сказав речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук, повідомляє Укрінформ.

"...Вони присутні там і намагаються використати будь-яку можливість для відновлення споруд. Звісно, період штормів у Чорному морі, зокрема в Керченській протоці, є доволі тривалим. Бурхлива погода також вносить свої корективи у плани російських окупантів" , - сказав Плетенчук.

За його словами, росіяни все одно вживають максимальних заходів, щоб незаконно захистити об'єкт, і наразі жодних ознак зменшення їхньої активності не спостерігається.

Речник зазначив, що цей об'єкт вони максимально наситили сучасними системами протиповітряної оборони.