Окупанти намагаються відновити споруди біля Керченського мосту - Плетенчук
Російські загарбники намагаються використати будь-яку можливість для відновлення споруд біля Керченського мосту, які були пошкоджені внаслідок штормів. Про це в телеефірі сказав речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук, повідомляє Укрінформ.
"...Вони присутні там і намагаються використати будь-яку можливість для відновлення споруд. Звісно, період штормів у Чорному морі, зокрема в Керченській протоці, є доволі тривалим. Бурхлива погода також вносить свої корективи у плани російських окупантів", - сказав Плетенчук.
За його словами, росіяни все одно вживають максимальних заходів, щоб незаконно захистити об'єкт, і наразі жодних ознак зменшення їхньої активності не спостерігається.
Речник зазначив, що цей об'єкт вони максимально наситили сучасними системами протиповітряної оборони.