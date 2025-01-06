Госоператор Словакии будет экспортировать электроэнергию в Украину, несмотря на угрозы Фицо

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Словацкая государственная компания-оператор SEPS будет обеспечивать поставки электроэнергии в Украину в рамках чрезвычайной помощи в соответствии с действующим контрактом, заключенным с компанией Укрэнерго, сообщает Новое время.

Об этом пишет издание iRozhlas в ответ на угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии Украине.

«Аналитик Юзеф Бадида заявил, что искусственное ограничение поставок электроэнергии из Словакии за границу, скорее всего, нарушит европейское и словацкое законодательство. Бывший министр экономики Словакии Карел Хирман ранее заявлял, что электроэнергию в Украину продают трейдеры, а не государство. Он утверждал, что в случае прекращения поставок электроэнергии в Украину Словакия окажется втянутой в конфликт внутри ЕС» , — пишет издание.

Также отмечается, что весной 2024 года SEPS продлила еще на 12 месяцев контракт, по которому она может поставлять до 150 МВт электроэнергии Украине в рамках чрезвычайной помощи.

«За первые 11 месяцев прошлого года чистый экспорт электроэнергии в направлении из Словакии в Украину достиг 2,43 тераватт-часа, что в три с половиной раза превышает объем за аналогичный период 2023 года» , — говорится в сообщении.

Импорт Украиной электроэнергии в декабре 2024 года вырос по сравнению с ноябрем в 2,7 раза — до 433,4 тыс. МВт*ч, экспорт упал в 6,1 раза — до 6,8 тыс. МВт*ч. Таким образом, импорт э/э в декабре-2024 г. превысил ее экспорт в 63,7 раза. Больше всего э/э было импортировано из Венгрии — 152,33 тыс. МВ*ч (35,16%). Далее следуют Словакия — 107,08 тыс. МВт*ч (24,71%), Польша — 91,98 тыс. МВт*ч (21,23%), Румыния — 70,78 тыс. мВт*ч (16,34%), Молдова — 11,12 тыс. МВт*ч (2,57%).

Ранее сообщалось, что 1 января 2025 года истек срок соглашения о транзите российского газа между Газпромом и Нафтогазом по территории Украины.

В ответ на перекрытие транзита российского газа в ЕС премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который 22 декабря ездил в Москву на переговоры с диктатором Путиным, пригрозил прекратить поставки электроэнергии в период дефицита в энергосистеме Украины.

Кроме того, Фицо угрожает значительно сократить поддержку украинским беженцам после остановки транзита российского газа. По его словам, Словакия теряет доходы в размере полмиллиарда евро в год от транзита газа.