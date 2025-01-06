Держоператор Словаччини експортуватиме електроенергію в Україну, попри погрози Фіцо

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Словацька державна компанія-оператор SEPS забезпечуватиме постачання електроенергії в Україну в рамках надзвичайної допомоги відповідно до чинного контракту, укладеного з компанією Укренерго, повідомляє Новое время.

Про це пише видання iRozhlas у відповідь на погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачання електроенергії Україні.

«Аналітик Юзеф Бадіда заявив, що штучне обмеження поставок електроенергії зі Словаччини за кордон, найімовірніше, порушить європейське та словацьке законодавство. Колишній міністр економіки Словаччини Карел Хірман раніше заявляв, що електроенергію в Україну продають трейдери, а не держава. Він стверджував, що в разі припинення поставок електроенергії в Україну Словаччина виявиться втягнутою в конфлікт усередині ЄС» , — пише видання.

Також наголошується, що навесні 2024 року SEPS продовжила ще на 12 місяців контракт, за яким вона може постачати до 150 МВт електроенергії Україні в рамках надзвичайної допомоги.

«За перші 11 місяців минулого року чистий експорт електроенергії в напрямку зі Словаччини до України сягнув 2,43 терават-години, що в три з половиною рази перевищує обсяг за аналогічний період 2023 року» , — йдеться в повідомленні.

Імпорт Україною електроенергії в грудні 2024 року зріс порівняно з листопадом у 2,7 раза — до 433,4 тис. МВт*год, експорт упав у 6,1 раза — до 6,8 тис. МВт*год. Таким чином, імпорт е/е в грудні-2024 р. перевищив її експорт у 63,7 раза. Найбільше е/е було імпортовано з Угорщини — 152,33 тис. МВ*год (35,16%). Далі йдуть Словаччина — 107,08 тис. МВт*год (24,71%), Польща — 91,98 тис. МВт*год (21,23%), Румунія — 70,78 тис. МВт*год (16,34%), Молдова — 11,12 тис. МВт*год (2,57%).

Раніше повідомлялося, що 1 січня 2025 року закінчився термін угоди про транзит російського газу між Газпромом і Нафтогазом територією України.

У відповідь на перекриття транзиту російського газу в ЄС прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який 22 грудня їздив до Москви на переговори з диктатором Путіним, пригрозив припинити постачання електроенергії в період дефіциту в енергосистемі України.

Крім того, Фіцо погрожує значно скоротити підтримку українським біженцям після зупинки транзиту російського газу. За його словами, Словаччина втрачає доходи в розмірі півмільярда євро на рік від транзиту газу.