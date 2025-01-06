Владимир Путин отправил в Курскую область отражать новое наступление украинских сил своего топового генерала Юнуса-Бека Евкурова. Об этом пишет The Telegraph, сообщает Левый берег.

Этого генерала назначили в декабре 2024 года по настоянию Путина и заниматься он должен был укреплением обороны российских границ и наемниками в странах Африки.

Теперь же, спустя несколько часов после нового наступления Украины на российские позиции, его отправили в Курскую область. И хотя пока неясно, насколько успешна эта украинская операция, Путин очевидно обеспокоен, считают журналисты.

Издание также обратило внимание на то, что удержание Силами обороны части российской территории ослабляет Путина перед потенциальными переговорами, которые могут начаться после вступления на должность президента США Дональда Трампа. Соответственно усиление в Курской области может улучшить переговорные позиции Киева.

Курская операция

Вчера утром руководитель Центра противодействия дезинформации Коваленко сообщил о том, что украинские подразделения атаковали в Курской области по нескольким направлениям. Российские ресурсы заявили о новом наступлении украинских сил. Утром 6 января представитель Генштаба Андрей Ковалев отнес курское направление к тем, где на прошлой неделе были самые интенсивные столкновения.

Курская операция продолжается с начала августа 2024 года. Тогда Силы обороны неожиданно пошли в наступление на территорию России. Целью было создание буферной зоны, чтобы обезопасить население Украины в приграничных территориях, а также ослабление врага по другим направлениям. Силам обороны удалось захватить определенное количество территории, а Россия для усиления своих позиций привлекла войска Северной Кореи. Часть территории, которую украинские держали под контролем, России удалось отвоевать назад, но бои на этом направлении динамичны.

В начале января украинский президент называл ее сильным козырем во всех переговорах.