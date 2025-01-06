Путін відправив топгенерала відбивати новий наступ ЗСУ на Курщині - ЗМІ

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Володимир Путін відправив у Курську область відбивати новий наступ українських сил свого топового генерала Юнуса-Бек Євкурова. Про це пише The Telegraph, повідомляє Лівий берег.

Цього генерала призначили в грудні 2024 за наполяганням Путіна і займатися він мав зміцненням оборони російських кордонів та найманцями в країнах Африки.

Тепер же, через декілька годин після нового наступу України на російські позиції, його надіслали в Курську область. І хоча поки неясно, наскільки успішною буде ця українська операція, Путін очевидно занепокоєний, вважають журналісти.

Видання також звернуло увагу на те, що утримання Силами оборони частини російської території послаблює Путіна перед потенційними переговорами, що можуть розпочатися після вступу на посаду президента США Дональда Трампа. Відповідно, посилення в Курській області може покращити переговорні позиції Києва.

Курська операція

Учора вранці керівник Центру протидії дезінформації Коваленко повідомив про те, що українські підрозділи атакували в Курській області на декількох напрямках. Російські ресурси заявили про новий наступ українських сил. Вранці 6 січня речник Генштабу Андрій Ковальов відніс курський напрямок до тих, де минулого тижня були найінтенсивніші зіткнення.

Курська операція триває з початку серпня 2024. Тоді Сили оборони неочікувано пішли в наступ на територію Росії. Метою було створення буферної зони, аби убезпечити населення України в прикордонних територіях, а також послаблення ворога на інших напрямках. Силам оборони вдалося захопити певну кількість території, а Росія для посилення власних позицій залучила війська Північної Кореї. Частину території, яку українці тримали під контролем, Росії вдалося відвоювати назад, але бої на цьому напрямку динамічні.

На початку січня український президент називав її сильним козирем в усіх перемовинах.