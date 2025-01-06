DeepState: Оккупанты расстреляли трех пленных военных ВСУ на Донетчине

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Российские оккупанты в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны и расстреляли 3 украинских военнопленных возле Нескучного в Донецкой области.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении ресурса DeepState, сообщает Украинская правда.

"3 января противник проводил штурм на позиции 141 ОПБр восточнее точки 160.9. Бойцы сдались в плен, им завязали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок. Если бригада заинтересована в поиске преступников, то надеемся предоставит видео правоохранительным органам" , – говорится в сообщении.

Аналитики напоминают, что убийства и издевательства над украинскими военнопленными со стороны российских захватчиков носят систематический характер и поддерживаются военно-политическим руководством РФ.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 2024 году количество случаев расстрелов украинских бойцов россиянами было почти вдвое больше, чем за два предыдущих года войны вместе.