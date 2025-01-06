DeepState: Окупанти розстріляли трьох полонених військових ЗСУ на Донеччині

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Російські окупанти вкотре порушили правила та звичаї ведення війни та розстріляли 3 українських військовополонених біля Нескучного на Донеччині.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні ресурсу DeepState, повідомляє Українська правда.

"3 січня противник проводив штурм на позиції 141 ОПБр східніше точки 160.9. Бійці здалися в полон, їм зав'язали руки вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю. Якщо бригада зацікавлена у пошуку злочинців, то сподіваємося надасть відео правоохоронним органам" , – йдеться у повідомленні.

Аналітики нагадують, що вбивства і знущання над українськими військовополоненими з боку російських загарбників мають систематичний характер та підтримуються військово-політичним керівництвом РФ.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у 2024 році кількість випадків щодо розстрілів українських бійців росіянами була майже вдвічі більшою, ніж за два попередні роки війни разом.