Доллар бьет рекорды. Куда смотрит Нацбанк

Курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке непрерывно растет, практически ежедневно устанавливая новый исторический максимум. В понедельник 6 января он достиг отметки 42,265 грн на позиции «бид».

По информации портала «Курс Украины», к разгону курса на межбанке активно подключились спекулянты, которые в начале дня покупают доллар по более низкой цене, а затем ближе к обеду или после обеденного перерыва продают его, но уже на 7-10 копеек дороже.

Возникает закономерный вопрос: «Куда смотрит Нацбанк? Почему он не предпринимает никаких мер?» На самом деле НБУ не прекращает ежедневные интервенции. Как известно, в декабре их объем рос каждую неделю, пока в последнюю неделю 2024 года (23-27 декабря) не достиг 1625,9 млн долларов США. Всего же в декабре Нацбанк продал на межбанке рекордную сумму – 5,3 млрд долларов. Львиная доля этих денег ушла на оплату оборонных контрактов, а также на обеспечение покупки валюты физлицами: только в декабре прошлого года чистая покупка украинцами наличной и безналичной валюты в банках в сумме превысила 1,3 млрд долларов.

Еще больший рост наблюдается на наличном валютном рынке. Если неделю назад, утром понедельника 30 декабря доллар в столице можно было купить по 42,35 грн, то к обеду сегодняшнего дня ценник на продажу наличного «американца» поднялся до 42,70 грн. И такую цену оптовые обменные пункты просят за купюры «старого образца» (доллар 2001-2006 года выпуска). Если же покупателю непременно нужны новые доллары (выпуска 2009 и более поздних лет), придется доплатить еще минимум 15 копеек. Т.е. цена «синего» доллара (как сейчас называют доллар нового образца) уже вплотную приблизилась к отметке 43 грн. А в некоторых областных центрах Украины на прошлых выходных его так и продавали: по 43 грн ровно.

Чем же спровоцирован такой ажиотажный спрос на доллар? Аналитики портала «Курс Украины» выделяют три основных причины.

Первая причина – негативные ожидания населения и бизнеса. Даже в 2024 году, при условии почти непрерывной финансовой помощи из-за рубежа (особенно во втором полугодии), курс доллара вырос с 38 до 42 грн. В 2025-м году, в результате прихода к власти в США Дональда Трампа, ожидается резкое уменьшение финансовой помощи Украине. В результате у Национального банка просто не будет возможности так активно «интервенить» на межбанке, поддерживая хотя бы видимую стабильность национальной валюты.

Вторая причина – высокие темпы инфляции в стране, которые обгоняют даже темпы роста курса доллара. Цены в магазинах и на рынках растут почти ежедневно, и чтобы хоть как-то защитить свои сбережения, многие украинцы переводят их в твердую валюту. Получается замкнутый круг: видя, что доллар растет в цене, украинцы активно покупают его, чем способствуют еще большему росту.

Третья причина – падение евро по отношению к доллару США в мире. Традиционно украинцы отдавали предпочтение доллару, но часть сбережений держали в евро, особенно это было распространено на западе Украины. Победа Трампа на президентских выборах в США вызвала резкое укрепление доллара к остальным мировым валютам. Евро на прошлой неделе падал до отметки 1,0224 доллара, подешевев за три месяца почти на 9%. Падение евро вновь породило разговоры о возврате к «паритету» доллара и евро, и многие, кто раньше хранил сбережения в евро, или прекратили его покупать, или даже бросились менять евро на доллары. Это еще больше подогрело спрос на американскую валюту.

Что дальше

В настоящий момент все будет зависеть от дальнейших действий Нацбанка. Захочет ли он «дать по рукам» спекулянтам или будет просто наблюдать, как гривна валится? В случае бездействия НБУ 43 грн за доллар на межбанке можем увидеть уже в начале февраля. А наличный доллар в этом случае будет стоить уже 43,40-43,60 грн. Надеемся, в НБУ одумаются. Тем более, что накануне глава НБУ Андрей Пышный заявил: «Не ждите от нас, что гривна улетит в космос». В очередной раз поверим? А что нам остается делать…