Долар б'є рекорди. Куди дивиться Нацбанк

Курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку безперервно зростає, практично щодня встановлюючи новий історичний максимум.

За інформацією порталу «Курс України», до розгону курсу на міжбанку активно підключилися спекулянти, які на початку дня купують долар за нижчою ціною, а потім ближче до обіду або після обідньої перерви продають його, але вже на 7-10 копійок дорожче.

Виникає закономірне питання: «Куди дивиться Нацбанк? Чому він не вживає жодних заходів?» Насправді НБУ не припиняє щоденні інтервенції. Як відомо, у грудні їхній обсяг зростав щотижня, аж поки в останній тиждень 2024 року (23-27 грудня) не сягнув 1625,9 млн доларів США. Усього ж у грудні Нацбанк продав на міжбанку рекордну суму - 5,3 млрд доларів. Левова частка цих грошей пішла на оплату оборонних контрактів, а також на забезпечення купівлі валюти фізособами: лише у грудні минулого року чиста купівля українцями готівкової та безготівкової валюти у банках перевищила 1,3 млрд доларів.

Ще більше зростання спостерігається на готівковому валютному ринку. Якщо тиждень тому, вранці понеділка 30 грудня, долар у столиці можна було купити за 42,35 грн, то до обіду сьогоднішнього дня цінник на продаж готівкового «американця» піднявся до 42,70 грн. І таку ціну оптові обмінні пункти просять за купюри «старого зразка» (долар 2001-2006 року випуску). Якщо ж покупцеві неодмінно потрібні нові долари (випуску 2009 і пізніших років), доведеться доплатити ще мінімум 15 копійок. Тобто ціна «синього» долара (як зараз називають долар нового зразка) вже впритул наблизилася до позначки 43 грн. А в деяких обласних центрах України на минулих вихідних його так і продавали: по 43 грн рівно.

Чим же спровоковано такий ажіотажний попит на долар? Аналітики порталу «Курс України» виділяють три основні причини.

Перша причина – негативні очікування населення та бізнесу. Навіть у 2024 році, за умови майже безперервної фінансової допомоги з-за кордону (особливо в другому півріччі), курс долара зріс із 38 до 42 грн. У 2025-му році, внаслідок приходу до влади у США Дональда Трампа, очікується різке зменшення фінансової допомоги Україні. У результаті у Національного банку просто не буде можливості так активно «інтервеніти» на міжбанку, підтримуючи хоча б видиму стабільність національної валюти.

Друга причина – високі темпи інфляції в країні, які обганяють навіть темпи зростання курсу долара. Ціни в магазинах і на ринках зростають майже щодня, і щоб хоч якось захистити свої заощадження, багато українців переводять їх у тверду валюту. Виходить замкнуте коло: бачачи, що долар зростає в ціні, українці активно купують його, чим сприяють ще більшому зростанню.

Третя причина – падіння євро по відношенню до долара США у світі. Традиційно українці віддавали перевагу долару, але частину заощаджень тримали в євро, особливо це було поширене на заході України. Євро минулого тижня падав до позначки 1,0224 долара, подешевшавши за три місяця майже на 9%. Падіння євро знову породило розмови про повернення до «паритету» долара і євро, і багато хто раніше зберігав заощадження в євро, або припинили його купувати, або навіть кинулися змінювати євро на долари. американської валюти.

Що далі

Зараз все залежатиме від подальших дій Нацбанку. Чи захоче він «дати по руках» спекулянтам чи просто спостерігатиме, як гривня валиться? У цьому випадку коштуватиме вже 43,40-43,60 грн. голова НБУ Андрій Пишний заявив: «Не чекайте від нас, що гривня полетить у космос».