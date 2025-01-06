За атакой на крупнейший морской торговый порт РФ стоит СБУ – источник
Атака на крупнейший российский торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области является делом рук Службы безопасности Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил собеседник УП в Силах обороны.
По словам источника УП, 4 января дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.
На видео из российских соцсетей зафиксировано, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом.
В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседние посекло обломками от взрыва. Эксперты говорят, что ремонт займет не менее месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала, добавляет источник.
Терминал Усть-Луга является крупным российским логистическим хабом в Балтийском море. Через него РФ продает нефть и газ с помощью "теневого флота".