За атакой на крупнейший морской торговый порт РФ стоит СБУ – источник

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Атака на крупнейший российский торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области является делом рук Службы безопасности Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в Силах обороны.

По словам источника УП, 4 января дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

На видео из российских соцсетей зафиксировано, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом.

За атакою на найбільший морський торговельний порт РФ стоїть СБУ – джереловідео з російських соцмереж pic.twitter.com/aviLIhltXc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 6, 2025

В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседние посекло обломками от взрыва. Эксперты говорят, что ремонт займет не менее месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала, добавляет источник.

Терминал Усть-Луга является крупным российским логистическим хабом в Балтийском море. Через него РФ продает нефть и газ с помощью "теневого флота".