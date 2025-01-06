За атакою на найбільший морський торговельний порт РФ стоїть СБУ – джерело

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Атака на найбільший російський торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області є справою рук Служби безпеки України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП в Силах оборони.

За словами джерела УП, 4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

На відео з російських соцмереж зафіксовано, як один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом.

За атакою на найбільший морський торговельний порт РФ стоїть СБУ – джереловідео з російських соцмереж pic.twitter.com/aviLIhltXc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 6, 2025

Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу, додає джерело.

Термінал Усть-Луга є великим російським логістичним хабом у Балтійському морі. Через нього РФ продає нафту й газ за допомогою "тіньового флоту".