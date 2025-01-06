Молдова вызывает дипломата РФ из-за дезинформации об энергокризисе в Приднестровье

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Министерство иностранных дел Молдовы вызвало представителя российского посольства после распространения им дезинформации об энергетическом кризисе в непризнанном Приднестровье, сообщает Европейская правда.

Об этом молдовское внешнеполитическое ведомство объявило в понедельник, 6 января.

В МИД Молдовы прокомментировали заявления российского посольства о том, что в Кишиневе якобы обсуждают "силовой сценарий" решения приднестровской проблемы на фоне энергокризиса.

"Это циничная попытка манипулировать общественным мнением и переложить вину на Кишинев или Киев, в то время как реальная ответственность лежит исключительно на Москве", – подчеркнуло ведомство.

Там напомнили, что виновной в нынешнем кризисе в Приднестровье является именно Россия и "Газпром", которые отказались поставлять туда газ, тогда как правительство Молдовы "конкретными действиями продемонстрировало свою преданность поддержке граждан по обе стороны Днестра".

"Наша страна решительно осуждает провокационную риторику и опасные инсинуации о якобы "насильственном урегулировании" приднестровской проблемы. Республика Молдова остается твердо приверженной мирной реинтеграции страны путем диалога и уважения ее суверенитета и территориальной целостности", – подчеркнул молдовский МИД.

В связи с последними заявлениями российского посольства Кишинев вызвал его представителя, говорится в заявлении.

Напомним, с 1 января Приднестровье перестало получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, ранее работавшая на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит лишь до конца января.