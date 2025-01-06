Молдова викликає дипломата РФ через дезінформацію про енергокризу в Придністров'ї

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Міністерство закордонних справ Молдови викликало представника російського посольства після поширення ним дезінформації про енергетичну кризу в невизнаному Придністровʼї, повідомляє Європейська правда.

Про це молдовське зовнішньополітичне відомство оголосило в понеділок, 6 січня.

У МЗС Молдови прокоментували заяви російського посольства про те, що в Кишиневі нібито обговорюють "силовий сценарій" вирішення придністровської проблеми на тлі енергокризи.

"Це цинічна спроба маніпулювати громадською думкою і перекласти провину на Кишинів або Київ, в той час як реальна відповідальність лежить виключно на Москві" , – наголосило відомство.

Там нагадали, що винною в нинішній кризі в Придністровʼї є саме Росія та "Газпром", які відмовились постачати туди газ, тоді як уряд Молдови "конкретними діями продемонстрував свою відданість підтримці громадян по обидва боки Дністра".

"Наша країна рішуче засуджує провокаційну риторику і небезпечні інсинуації про нібито "насильницьке врегулювання" придністровської проблеми. Республіка Молдова залишається твердо відданою мирній реінтеграції країни шляхом діалогу і поваги до її суверенітету і територіальної цілісності" , – підкреслило молдовське МЗС.

У звʼязку з останніми заявами російського посольства Кишинів викликав його представника, ідеться в заяві.

Нагадаємо, з 1 січня Придністров’я перестало отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня.