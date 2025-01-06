Россияне сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне: есть погибший и раненые
Российская армия сбросила с дрона взрывчатку на маршрутный автобус, в результате чего погиб один человек и шестеро получили ранения, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Россияне нанесли удар около 17:00.
"В результате сброса взрывчатки с российского дрона на маршрутное такси в Шуменском микрорайоне погиб 50-летний мужчина. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью", — отметил он.
По данным властей, ранения получили по меньшей мере шесть человек. В больницу доставили женщин 30, 47, 51, 55 и 58 лет, а также 21-летнего парня, получившего взрывную травму и осколочное ранение ног.