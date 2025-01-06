Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні: є загиблий та поранені

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Російська армія скинула з дрону вибухівку на маршрутний автобус, внаслідок чого загинула одна людина і шестеро — отримали поранення, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни завдали удару близько 17:00.

"Внаслідок скидання вибухівки з російського дрона на маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні загинув 50-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, несумісну з життям" , — зазначив він.

За даними влади, поранення отримали щонайменше шестеро осіб. До лікарні доправили жінок 30, 47, 51, 55 та 58 років, а також 21-річного хлопця, який отримав вибухову травму та уламкове поранення ніг.