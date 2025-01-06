Конгресс официально утвердил победу Трампа на выборах президента США

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Конгресс США на специальном заседании в понедельник, 6 января, официально утвердил победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает CNN.

Во время заседания Конгресса происходила процедура формального подсчета голосов Коллегии выборщиков, которые отдают свой голос за того или иного кандидата. Во время подсчета не было никаких возражений результатов.

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис, которая председательствовала на заседании, официально объявила об утверждении результатов подсчета голосов.

Согласно закону США, это заявление считается "достаточным объявлением людей", избранных президентом и вице-президентом.

Трамп примет присягу 20 января, после чего официально будет считаться 47-м президентом Соединенных Штатов.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заверил, что плохая погода в Вашингтоне не помешает процедуре утверждения результатов выборов.

Также сообщалось, что Трамп запланировал "митинг победы" в Вашингтоне 19 января – за день до инаугурации на второй президентский срок.