Конгрес офіційно затвердив перемогу Трампа на виборах президента США

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Конгрес США на спеціальному засіданні в понеділок, 6 січня, офіційно затвердив перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє CNN.

Під час засідання Конгресу відбувалась процедура формального підрахунку голосів Колегії виборників, які віддають свій голос за того чи іншого кандидата. Під час підрахунку не було жодних заперечень результатів.

Віцепрезидентка США й кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс, яка головувала на засіданні, офіційно оголосила про затвердження результатів підрахунку голосів.

Відповідно до закону США, це заява вважається "достатнім оголошенням людей", обраних президентом і віцепрезидентом.

Трамп складе присягу 20 січня, після чого офіційно вважатиметься 47-м президентом Сполучених Штатів.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон запевнив, що погана погода у Вашингтоні не стане на заваді процедурі затвердження результатів виборів.

Також повідомлялось, що Трамп запланував "мітинг перемоги" у Вашингтоні 19 січня – за день до інавгурації на другий президентський термін.