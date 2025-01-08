В Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (Обновлено)
Во всех областях Украины утром 8 января объявляли воздушную тревогу из-за взлета самолета МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!", – говорится в сообщении.
Также сообщают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.
Обновлено в 11:05. Отбой ракетной опасности по территории Украины, кроме Сумской и Донецкой области, где сохраняется угроза применения авиационных средств поражения.