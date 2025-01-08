В Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (Оновлено)

В усіх областях України зранку 8 січня оголошували повітряну тривогу через зліт літака МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!" , – йдеться у повідомленні.

Також повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Оновлено об 11:05. Відбій ракетної небезпеки по території України, крім Сумської та Донецької області, де зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження.