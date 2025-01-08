Трамп показал карту США с присоединенной Канадой

Избранный президент Трамп снова предложил добавить Канаду в состав США в качестве 51-го штата, опубликовав карты, на которых Канада изображена как часть США, сообщает Европейская правда.

Трамп опубликовал несколько постов на своей социальной платформе Truth Social – один с картой США и Канады, обозначенных одним цветом, с надписью "Соединенные Штаты", а другой – с изображением США и Канады, покрытых американским флагом.

"О, Канада!" , – написал он в одной заметке.

Напомним, Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопрос торговли и иммиграции.

Переговоры Трюдо и Трампа на фоне этих угроз обозначились неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штат США".