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Трамп показав карту США із приєднаною Канадою

Трамп показав карту США із приєднаною Канадою
Фото: Flickr

Обраний президент Трамп знову запропонував додати Канаду до складу США як 51 штат, опублікувавши карти, на яких Канада зображена як частина США, повідомляє Європейська правда.

Трамп опублікував кілька постів на своїй соціальній платформі Truth Social – один із картою США та Канади, позначених одним кольором, із написом "Сполучені Штати", а інший – із зображенням США та Канади, покритих американським прапором.

"О, Канадо!", - Написав він в одній нотатці.

Нагадаємо, Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадські товари та звинуватив Оттаву в нездатності розв'язати питання торгівлі та імміграції.

Переговори Трюдо і Трампа на тлі цих загроз позначилися неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51 штат США".

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