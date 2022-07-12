Опять 38. Почему дорожает доллар

К обеду 12 июля ценник на продажу наличного доллара в столице перевалил через отметку 38 гривен. Большинство крупных оптовых обменных пунктов установили единый курс продажи 38,10 гривен. В регионах ситуация еще хуже. Так в Днепре доллар уже продают по 38,40 гривен, а в Харькове за наличного «американца» просят 38,35 гривен.

Примечательно, что ровно неделю назад доллар в Киеве продавали по 35,25-35,30 гривен. Т.е. на три гривны дешевле.

Что же произошло и почему так дорожает доллар? Аналитики портала «Курс Украины» выделили несколько причин, каждая из которых внесла свою лепту в происходящее.

Причина №1. Бюджет наполняется за счет эмиссии

Война - не только кровавая, но и безумно дорогая вещь. В украинском бюджете даже приблизительно не были предусмотрены такие расходы. Чтобы как-то закрыть дыры, Национальный банк начал эмиссию, или, как любят выражаться в народе, «включил станок». Была запланирована покупка Национальным банком военных гособлигаций на сумму 400 млрд гривен. 225 млрд из этой суммы уже потрачены.

В ситуации, когда доходы в бюджет по понятным причинам падают (остановилось и закрывается много крупных и мелких предприятий), без печатания денег не обойтись. А чем больше необеспеченной гривны появляется в обороте, тем слабее она становится. Это аксиома.

Кстати, 9 июля Верховная Рада приняла закон, который еще на 81 млрд гривен увеличивает расходы госбюджета. 73,8 млрд из этой суммы будут потрачены на социальную поддержку населения, т.е. по сути вброшены в оборот. И взять их можно будет только за счет эмиссии.

Да, сейчас Украина получает миллиарды иностранной помощи от европейских стран, США и , Канады. Но, к сожалению, этого все равно недостаточно.

Причина №2. Выплаты военным стимулируют спрос на иностранную валюту

Как рассказали порталу «Курс Украины» некоторые представители наличного валютного рынка страны, в последние месяцы сформировалась еще одна категория покупателей валюты - военные и члены их семей. Понятно, что, находясь на “передке», военные не могут сами конвертировать полученные выплаты. За них это делают члены их семей.

Делают, кстати,совершенно правильно: уже даже неспециалисту понятно, что в создавшейся ситуации гривна обречена падать. И сохранить добытые потом и кровью деньги, покупая валюту, - своевременное и логичное решение.

Но это приводит к росту спроса при неизменном предложении, что и выливается в периодически возникающие скачки курса.

﻿Причина №3. Политика Национального банка привела к снижению предложения валюты

Принятое в самом начале войны решение «заморозить» официальный курс доллара на уровне 29,2549 гривен и проводить все операции на межбанковском валютном рынке, отталкиваясь от него, было правильным на каком-то этапе. Но сейчас, когда разница между официальным и рыночным курсом достигла 30%, решение продолжать удерживать официальный курс на прежнем уровне вызывает непонимание и неприятие у экспортеров - тех, кто добывает валюту для страны. Предложение валюты от них на межбанке сократилось до самого минимума, а представители IT-сообщества, зарабатывающие миллиарды долларов своим интеллектуальным трудом, и вовсе начали искать выход в различных «схемах», результатом которых стало снижение потока поступающей в Украину валюты.

Чтобы обеспечить потребности импорта, Национальный банк вынужден активно распродавать не только поступающую из-за рубежа валютную помощь, но и свои золотовалютные резервы, которые только за последний месяц сократились почти на 10%, до 22,76 млрд долларов.

Тем временем, разница между безналичным и наличным курсом продолжает расти, демонстрируя перекосы в валютной политике и стимулируя еще больше вкладывать в «твердую валюту».

Причина №4. Расчеты бизнеса опять перешли в наличную валюту

Появление понятия «критического импорта» и запрет на покупку на межбанковском валютном рынке валюты под что-либо, не входящее в этот список, привело к тому, что многие бизнесмены, занимающиеся импортом продукции, были вынуждены искать выход в наличных расчетах. Подогрел спрос на иностранную валюту и действовавший до 1 июля льготный период налогообложения импорта.

Причина №5.Из-за запрета на выезд поступления валюты в страну сократились.

Моряки, плавающие под флагами различных стран мира, работники на предприятиях Польши, Чехии, Германии и других европейских стран не могут выехать за рубеж и приступить к работе, поскольку действует запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А те, кто работает за границей, забирают туда семьи и тоже больше не переводят заработанное в Украину. Естественно, поток валюты от «заробитчан» существенно сократился.

Что в итоге? Спрос на валюту сохраняется стабильно высоким, а предложение - снижается. Необеспеченной гривны в обороте становится все больше.

Результат мы видим на табло обменников: доллар растет в цене. Конечно, рост периодически сменяется падением, но вернуться к прежним уровням уже не получается.