Знову 38. Чому дорожчає долар

До обіду 12 липня цінник на продаж готівкового долара у столиці перевалив через позначку 38 гривень. Більшість великих оптових обмінних пунктів встановили єдиний курс продажу 38,10 гривень. У регіонах ситуація ще гірша. Так у Дніпрі долар уже продають по 38,40 гривень, а у Харкові за готівкового «американця» просять 38,35 гривень.

Примітно, що тиждень тому долар у Києві продавали по 35,25-35,30 гривень. Тобто. на три гривні дешевші.

Що ж сталося і чому так дорожчає долар? Аналітики порталу «Курс України» виділили кілька причин, кожна з яких зробила свій внесок у те, що відбувається.

Причина №1. Бюджет наповнюється за рахунок емісії

Війна - не тільки кривава, а й дуже дорога річ. В українському бюджеті навіть приблизно не було передбачено таких витрат. Щоб якось закрити дірки, Національний банк розпочав емісію, або, як люблять висловлюватись у народі, «ввімкнув верстат». Було заплановано купівлю Національним банком військових держоблігацій на суму 400 млрд. гривень. 225 млрд із цієї суми вже витрачено.

У ситуації, коли доходи до бюджету зі зрозумілих причин падають (зупинилося і закривається багато великих та дрібних підприємств), без друку грошей не обійтись. А чим більше незабезпеченої гривні з'являється в оберті, тим слабшою вона стає. Це аксіома.

До речі, 9 липня Верховна Рада ухвалила закон, який ще на 81 млрд. гривень збільшує видатки держбюджету. 73,8 млрд із цієї суми буде витрачено на соціальну підтримку населення, тобто. насправді вкинуті в оборот. І взяти їх можна буде лише за рахунок емісії.

Так, зараз Україна отримує мільярди іноземної допомоги від європейських країн, США та Канади. Але, на жаль, цього все одно недостатньо.

Причина №2. Виплати військовим стимулюють попит на іноземну валюту

Як розповіли порталу «Курс України» деякі представники готівкового валютного ринку країни, в останні місяці сформувалася ще одна категорія покупців валюти – військові та члени їхніх сімей. Зрозуміло, що, перебуваючи на передку, військові не можуть самі конвертувати отримані виплати. За них це роблять члени їхніх родин.

Роблять, до речі, абсолютно правильно: вже навіть нефахівцеві зрозуміло, що в ситуації гривня приречена падати. І зберегти здобуті потом і кров'ю гроші, купуючи валюту, - своєчасне та логічне рішення.

Але це призводить до зростання попиту при постійній пропозиції, що й виливається в періодично виникаючі стрибки курсу.

Причина №3. Політика Національного банку призвела до зниження пропозиції валюти

Прийняте на початку війни рішення «заморозити» офіційний курс долара на рівні 29,2549 гривень і проводити всі операції на міжбанківському валютному ринку, відштовхуючись від нього, було правильним на якомусь етапі. Але зараз, коли різниця між офіційним та ринковим курсом досягла 30%, рішення продовжувати утримувати офіційний курс на колишньому рівні викликає нерозуміння та неприйняття в експортерів – тих, хто видобуває валюту для країни. Пропозиція валюти від них на міжбанку скоротилася до самого мінімуму, а представники IT-спільноти, які заробляють мільярди доларів своєю інтелектуальною працею, і зовсім почали шукати вихід у різних «схемах», результатом яких стало зниження потоку валюти, що надходить в Україну.

Щоб забезпечити потреби імпорту, Національний банк змушений активно розпродувати не лише валютну допомогу, що надходить з-за кордону, а й свої золотовалютні резерви, які лише за останній місяць скоротилися майже на 10%, до 22,76 млрд доларів.

Тим часом різниця між безготівковим та готівковим курсом продовжує зростати, демонструючи перекоси у валютній політиці та стимулюючи ще більше вкладати у «тверду валюту».

Причина №4. Розрахунки бізнесу знову перейшли у готівкову валюту

Поява поняття «критичного імпорту» та заборона на купівлю на міжбанківському валютному ринку валюти під будь-що, що не входить до цього списку, призвела до того, що багато бізнесменів, які займаються імпортом продукції, були змушені шукати вихід у готівкових розрахунках. Підігрів попит на іноземну валюту і пільговий період оподаткування імпорту, що діяв до 1 липня.

Причина №5. Через заборону на виїзд надходження валюти до країни скоротилися.

Моряки, які плавають під прапорами різних країн світу, працівники на підприємствах Польщі, Чехії, Німеччини та інших європейських країн не можуть виїхати за кордон і розпочати роботу, оскільки діє заборона на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років. А ті, хто працює за кордоном, забирають туди сім'ї та теж більше не переводять зароблене в Україну. Природно, потік валюти від заробітчан суттєво скоротився.

Що зрештою? Попит на валюту зберігається стабільно високим, а пропозиція знижується. Незабезпеченої гривні в обігу стає дедалі більше.

Результат ми бачимо на табло обмінників: долар зростає у ціні. Звісно, зростання періодично змінюється падінням, але повернутися до колишніх рівнів не виходить.