В Греции разбился транспортный самолет Ан-12 украинской авиакомпании

В Греции разбился транспортный самолет Ан-12 украинской компании, на месте крушения проводятся спасательные работы. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ двигателя, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По словам очевидцев, самолет врезался в кукурузное поле возле села Палеохори в муниципалитете Пангай. На борту находилось восемь членов экипажа. Сообщается, что в воздухе загорелся один из четырех двигателей. Пилот запросил аварийную посадку в аэропорту Кавалы.

Связь с Ан-12 была потеряна в 16 км к западу от Кавалы. Транспортный самолет вылетел из Сербии в Иорданию и выполнял коммерческий транспортный рейс.