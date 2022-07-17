"ОПЗЖ" обжаловала решение суда о запрете ее деятельности

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) обжаловала решение суда о запретеле своей деятельности, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Об этом заявила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"По имеющейся информации политическая партия "ОПЗЖ" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20.06.2022 года по делу П/857/8/22, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства" , - говорится в сообщении.

Она отметила, что жалобы по такой категории дел рассматривает Кассационный админсуд в составе Верховного суда в течение одного месяца после открытия апелляционного производства.

При этом решение КАС Верховного суда как суда апелляционной инстанции является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Напомним, в Украине запретили деятельность партии "ОПЗЖ". Согласно решению суда, все имущество политсилы должны быть передано в собственность государства.

Однако, по словам министра юстиции Дениса Малюська, запрет политсилы не приведет к полному запрету политической деятельности ее членов.