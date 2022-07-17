"ОПЗЖ" оскаржила рішення суду про заборону її діяльності

Партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) оскаржила рішення суду про заборону своєї діяльності, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це заявила представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

"За наявною інформацією політична партія "ОПЗЖ" оскаржила в апеляційному порядку рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20.06.2022 року у справі П/857/8/22, згідно з яким партія була заборонена з передачею всього її майна у власність держави" , - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що скарги за такою категорією справ розглядає Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження.

При цьому рішення КАС Верховного суду як суду апеляційної інстанції є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, в Україні заборонили діяльність партії "ОПЗЖ". Згідно з рішенням суду, все майно політсили має бути передане у власність держави.

Однак, за словами міністра юстиції Дениса Малюська, заборона політсили не призведе до повної заборони політичної діяльності її членів.