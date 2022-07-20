Вот уже почти пять месяцев официальный курс доллара к гривне зафиксирован на уровне 29,2549 гривен. Такое решение Национальный банк Украины принял в первый день полномасштабной войны - 24 февраля. Тогда же было сделано заявление, что до конца действия военного положения он останется на этом уровне.

Однако с того времени многое изменилось. Реальный рыночный курс доллара вырос до 37-38 гривен, т.е. стал на 30% выше официального. Из-за таких перекосов стала страдать украинская экономика, практически прекратили продавать валюту предприятия-экспортеры. Национальный банк за пять месяцев войны путем интервенций на межбанковском валютном рынке продал почти 12 млрд долларов и 1,8 млрд евро. Естественно, в то время, как в обменниках доллар стоил 37-38 гривен, НБУ распродавал свои золотовалютные резервы по курсу 29,2549. Несмотря на то, что интервенции якобы осуществлялись для оплаты т.н. «критического импорта», на практике валюта часто приобреталась совсем для других целей. Народный депутат Александр Дубинский прямо обвинил руководство Национального банка в том, что оно наживается на курсовой разнице.

Все чаще стали раздаваться вопросы: «Когда отпустят курс доллара». И вот буквально вчера возможная дата была озвучена. Известный финансовый аналитик Василий Невмержицкий высказал предположение, что курс будет отпущен уже в ближайший четверг. Его поддержал руководитель Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар, заявивший буквально следующее:

Кроме того, небольшой украинский банк RwS Bank разослал всем своим клиентам сообщение следующего содержания:

Как известно, на четверг, 21 июля, намечено очередное заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики, на котором будет решаться вопрос, что делать с учетной ставкой Нацбанка. Напомним, 2 июня учетная ставка была неожиданно повышена с 10 до 25%. Теперь надо понять, что делать дальше: понижать, повышать или оставить на этом же уровне. Принятое решение традиционно будет оглашено на пресс-конференции в 14:00 по киевскому времени.

Судя по вышеупомянутым высказываниям, из кабинетов на Институтской,9 просочился инсайд, согласно которому на этой же пресс-конференции может быть заявлено о решении наконец-то «отпустить» официальный курс доллара и «разморозить» работу межбанковского валютного рынка.

Так ли это, мы узнаем уже завтра. Осталось чуть больше суток.