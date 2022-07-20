Ось уже майже п'ять місяців офіційний курс долара щодо гривні зафіксований на рівні 29,2549 гривень. Таке рішення Національний банк України ухвалив у перший день повномасштабної війни – 24 лютого. Тоді ж було зроблено заяву, що до кінця дії військового стану він залишиться на цьому рівні.

Проте з того часу багато що змінилося. Реальний ринковий курс долара становив 37-38 гривень, тобто став на 30% вищим за офіційний. Через такі перекоси почала страждати українська економіка, практично припинили продавати валюту підприємства-експортери. Національний банк за п'ять місяців війни шляхом інтервенцій на міжбанківському валютному ринку продав майже 12 млрд. доларів і 1,8 млрд. євро. Звичайно, в той час, як в обмінниках долар коштував 37-38 гривень, НБУ розпродував свої золотовалютні резерви за курсом 29,2549. Попри те, що інтервенції нібито здійснювалися для сплати так званого «Критичного імпорту», на практиці валюта часто купувалась зовсім для інших цілей. Народний депутат Олександр Дубинський прямо звинуватив керівництво Національного банку на тому, що воно наживається на курсовій різниці.

Все частіше почали лунати питання: «Коли відпустять курс долара». І ось буквально вчора можливу дату було озвучено. Відомий фінансовий аналітик Василь Невмержицький висловив припущення, що курс буде відпущено вже найближчого четверга. Його підтримав керівник Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар, який заявив буквально таке:

Крім того, невеликий український банк RwS Bank розіслав усім своїм клієнтам повідомлення такого змісту:

Як відомо, на четвер, 21 липня, заплановано чергове засідання Правління НБУ з питань монетарної політики, на якому вирішуватиметься питання, що робити з обліковою ставкою Нацбанку. Нагадаємо, 2 червня облікову ставку було несподівано підвищено з 10 до 25%. Тепер треба зрозуміти, що робити далі: знижувати, підвищувати чи залишити на цьому рівні. Ухвалене рішення традиційно буде оголошено на прес-конференції о 14:00 за київським часом.

Судячи з вищезгаданих висловів, з кабінетів на Інститутській,9 просочився інсайд, згідно з яким на цій же прес-конференції може бути заявлено про рішення нарешті «відпустити» офіційний курс долара та «розморозити» роботу міжбанківського валютного ринку.

Чи це так, ми дізнаємося вже завтра. Залишилося трохи більше як доба.