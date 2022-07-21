Politico: конгресс США требует объявить РФ государством-спонсором терроризма
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требует от госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма. В противном случае это сделает Конгресс. Об этом, со ссылкой на американское издание Politico, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.
По данным источников, соответствующее заявление Пелоси сделали в ходе разговора с Блинкеном на этой неделе.
"Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, фактически определяющий Россию как государство, поддерживающее терроризм", - заявил помощник одного из демократов.
Он также отметил, что принятие закона Конгрессом является более сложным путем, чем решение госсекретаря, но это даст администрации политическое прикрытие.
Напомним, что резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма в американский Сенат подали демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.
Сейчас госсекретаря США Энтони Блинкена призывают признать это официально. Россия может стать пятой страной в этом списке.
Как известно, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила поддержку резолюции во время встречи с делегацией украинских парламентариев.