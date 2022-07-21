Politico: конгресс США требует объявить РФ государством-спонсором терроризма

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требует от госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма. В противном случае это сделает Конгресс.﻿ Об этом, со ссылкой на американское издание Politico, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

По данным источников, соответствующее заявление Пелоси сделали в ходе разговора с Блинкеном на этой неделе.

"Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, фактически определяющий Россию как государство, поддерживающее терроризм" , - заявил помощник одного из демократов.

Он также отметил, что принятие закона Конгрессом является более сложным путем, чем решение госсекретаря, но это даст администрации политическое прикрытие.

Напомним, что резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма в американский Сенат подали демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

Сейчас госсекретаря США Энтони Блинкена призывают признать это официально. Россия может стать пятой страной в этом списке.

Как известно, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила поддержку резолюции во время встречи с делегацией украинских парламентариев.