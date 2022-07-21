НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25% и ответил на вопросы по курсовой политике

На состоявшемся сегодня заседании Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики было принято решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.

Об этом сразу после окончания совещания сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Инфляция стремительно росла и достигла в июне уровня 21,5% год/год преимущественно в результате шоков, обусловленных войной, и из-за глобального ценового риска. Это и стало причиной решения установить учетную ставку на таком высоком уровне.

Базовый сценарий макроэкономического прогноза предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25% как минимум до 2 квартала 2024 года. Но это, как сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, «прогноз, а не обязательство».

Учетная ставка в размере 25% действует с 2 июня 2022 года.

Руководству НБУ задали вопрос, когда планируется отпустить курс доллара в «свободное плавание».

«На данном этапе этого делать нельзя, поскольку рынок еще не может стабилизировать себя самостоятельно» , - ответили в НБУ.

На вопрос, «Как повлияет повышение официального курса доллара на курс на наличном валютном рынке?», было сказано, что «колебания курса будут продолжаться, но оснований для паники нет».

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий считает, что фиксация официального курса на новом уровне должно существенно снизить девальвационные ожидания.