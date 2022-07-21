НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25% і відповів на питання щодо курсової політики

На засіданні Правління Національного банку України з питань монетарної політики, що відбулося сьогодні, було прийнято рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

Про це одразу після закінчення наради повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

Інфляція стрімко зростала і досягла у червні рівня 21,5% р/р переважно внаслідок шоків, зумовлених війною, та через глобальний ціновий ризик. Це й спричинило рішення встановити облікову ставку на такому високому рівні.

Базовий сценарій макроекономічного прогнозу передбачає збереження облікової ставки на рівні 25% щонайменше до 2 кварталу 2024 року. Але це, як сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, "прогноз, а не зобов'язання".

Облікова ставка у розмірі 25% діє з 2 червня 2022 року.

Керівництву НБУ поставили питання, коли планується відпустити курс долара у "вільне плавання".

"На цьому етапі цього робити не можна, оскільки ринок ще не може стабілізувати себе самостійно" , - відповіли в НБУ.

На питання, "Як вплине підвищення офіційного курсу долара на курс на готівковому валютному ринку?", було сказано, що "коливання курсу продовжуватимуться, але підстав для паніки немає".

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій вважає, що фіксація офіційного курсу на новому рівні має суттєво знизити девальваційні очікування.