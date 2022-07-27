Как дешево купить валюту

Решение Национального банка в прошлый четверг повысить официальный курс сразу на 25% прилично напугало рынок. Начали гулять слухи, что и рыночный курс тоже вырастет на 25%, т.е. станет выше 45 гривен.

К настоящему моменту на наличном валютном рынке наблюдается паническая скупка валюты, а ценник на продажу доллара в столице достиг 40,70-40,75 гривен. Те, кто ждал и надеялся, что курс наличного доллара вернется к официальному, который до 21 июля составлял 29,2549 гривен, грубо просчитался.

Однако стоит ли сейчас бежать в ближайший обменник и покупать доллар по любой цене? Повышая официальный курс доллара, Национальный банк предложил альтернативный способ для населения, как дешево купить доллары. В Постановлении НБУ №154 от 21 июля 2022 года было озвучено буквально следующее:

«разрешить банкам с 21 июля 2022 года продавать безналичную валюту гражданам с дальнейшим размещением на депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тысяч гривен».

Что это означает? Можно прийти в банк и внести на гривневый счет сумму (максимальная величина ограничена пределом в 50 000). Банк купит на межбанковском валютном рынке безналичную валюту, которую затем использует для открытия депозита клиента.

К настоящему моменту порталу «Курс Украины» известно, что на подобную инициативу НБУ откликнулись всего 4 украинских банка:

«Укргазбанк»;

«Аккордбанк»;

«Таскомбанк»;

OTPbank.

Самые лояльные условия у «Аккордбанка». Здесь дополнительные расходы составят всего 120 гривен - за открытие текущих счетов в гривне и валюте. При этом курс продажи доллара - 36,94 гривен, что более чем на 3 гривны ниже текущего рыночного курса покупки.

Доверять или нет «Аккордбанку», каждый решает для себя сам. Но если вспомнить, что банк принадлежит семье экс-министра финансов, а ныне - посла Украины в США Оксаны Маркаровой, шанс, что банк протянет еще три месяца, довольно неплохой.

«Укргазбанк» берет 0,5% от суммы покупки, что при стартовом курсе 36,93 гривны за доллар увеличивает его еще примерно на 18 копеек. Процедура открытия счетов в «Укргазбанке» - довольно длинная и утомительная; чувствуется, что в большом банке инструкции проходят длинный путь согласования. Но зато это «государственный» банк, и можно не волноваться, доживет ли он до конца депозита.

А вот «Таскомбанк» решил не мелочиться и по полной сыграть на чувстве жадности потенциальных клиентов. В случае, если клиент согласен разместить валютный депозит на 12 месяцев, дополнительной комиссии не будет. В случае, если депозит будет открываться на 9 месяцев, комиссия составит 150 гривен, на 6 месяцев - 300 гривен, а на 3 месяца - 600 гривен. По информации портала «Курс Украины», подобное решение банка было крайне негативно воспринято его клиентами, и очереди открывать подобные депозиты в «Таскомбанке» пока не стоят.

Уточнить условия в OTPbank не удалось: на сайте их нет, а дозвониться на горячую линию и пробиться через робота-помощника не вышло.