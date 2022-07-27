Як дешево купити валюту

Рішення Національного банку минулого четверга підвищити офіційний курс відразу на 25% пристойно налякало ринок. Почали гуляти чутки, що і ринковий курс теж зросте на 25%, тобто стане вищим за 45 гривень.

Наразі на готівковому валютному ринку спостерігається панічне скуповування валюти, а цінник на продаж долара в столиці досяг 40,70-40,75 гривень. Ті, хто чекав та сподівався, що курс готівкового долара повернеться до офіційного, який до 21 липня становив 29,2549 гривень, грубо прорахувався.

Проте чи варто зараз бігти до найближчого обмінника та купувати долар за будь-яку ціну? Підвищуючи офіційний курс долара, Національний банк запропонував альтернативний спосіб для населення як дешево купити долари. У Постанові НБУ №154 від 21 липня 2022 року було озвучено буквально таке:

"дозволити банкам з 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам з подальшим розміщенням на депозит терміном від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту 50 тисяч гривень".

Що це означає? Можна прийти до банку та внести на гривневий рахунок суму (максимальна величина обмежена межею 50 000). Банк купить на міжбанківському валютному ринку безготівкову валюту, яку потім використовує для відкриття депозиту клієнта.

Наразі порталу "Курс України" відомо, що на подібну ініціативу НБУ відгукнулися лише 4 українські банки:

Укргазбанк;

Акордбанк;

Таскомбанк;

OTPbank.

Найлояльніші умови у Акордбанку. Тут додаткові витрати становитимуть лише 120 гривень - за відкриття поточних рахунків у гривні та валюті. При цьому курс продажу долара - 36,94 гривень, що більш ніж на 3 гривні нижче за поточний ринковий курс купівлі.

Довіряти чи ні Акордбанку, кожен вирішує для себе сам. Але якщо згадати, що банк належить сім'ї екс-міністра фінансів, а нині – посла України в США Оксани Маркарової, шанс, що банк протягне ще три місяці, є досить непоганим.

Укргазбанк бере 0,5% від суми купівлі, що за стартового курсу 36,93 гривні за долар збільшує його ще приблизно на 18 копійок. Процедура відкриття рахунків в Укргазбанку – досить довга та стомлива; відчувається, що у великому банку інструкції проходять довгий шлях узгодження. Але це "державний" банк, і можна не хвилюватися, чи доживе він до кінця депозиту.

А ось Таскомбанк вирішив не розмінюватися на дрібниці і по повній зіграти на почутті жадібності потенційних клієнтів. Якщо клієнт згоден розмістити валютний депозит на 12 місяців, додаткової комісії не буде. У разі, якщо депозит відкриватиметься на 9 місяців, комісія становитиме 150 гривень, на 6 місяців – 300 гривень, а на 3 місяці – 600 гривень. За інформацією порталу "Курс України", подібне рішення банку вкрай негативно сприйняли його клієнти, і черги відкривати подібні депозити в Таскомбанку поки не стоять.

Уточнити умови в OTPbank не вдалося: на сайті їх немає, а додзвонитися на гарячу лінію та пробитися через робота-помічника не вийшло.