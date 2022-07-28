Нацбанк пытается остановить рост доллара

В ситуации, когда в стране идет война, а Национальный банк безудержно "печатает" гривну, чтобы покрыть дефицит бюджета, курс доллара вырвался на волю и уже обновил многолетние максимумы.

Вчера оптовые обменные пункты столицы продавали наличного "американца" по 40,50 гривен, а сегодня незадолго до обеденного перерыва ценники на продажу перевалили через отметку.

К сожалению, главный банк страны не придумал ничего лучшего, чем в очередной раз обвинить "спекулянтов" в росте курса доллара. По информации портала "Курс Украины", в известное здание на улице Институтской, 9 накануне были приглашены руководители крупных сетей обменок, где заместитель главы правления НБУ Катерина Рожкова в ультимативной форме потребовала выставить 28 июля курс продажи доллара "не выше 40 гривен". В случае отказа пригрозили аннулировать лицензии.

В результате представители обменных пунктов, относящихся к этим сетям, в разных городах сегодня утром получили следующее сообщение:

О том, что Нацбанк пытается всеми правдами и неправдами удержать доллар от роста выше уровня 40 гривен, косвенно подтвердил и директор Департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин, два дня назад разместивший на своей странице в социальной сети Facebook следующее сообщение:

Действия руководства регулятора здорово напоминают известный анекдот про сержанта Иванова, которому приказали остановить поезд:

- Сержант Иванов, срочно остановите поезд!

- Поезд, стой! Раз, два!

Вот только курс доллара - это не поезд из анекдота. И вербальными интервенциями и угрозами его не остановить. Надо искать другие варианты.