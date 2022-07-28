Нацбанк намагається зупинити зростання долара

У ситуації, коли в країні триває війна, а Національний банк нестримно друкує гривню, щоб покрити дефіцит бюджету, курс долара вирвався на волю і вже оновив багаторічні максимуми.

Вчора оптові обмінні пункти столиці продавали готівкового "американця" по 40,50 гривень, а сьогодні незадовго до обідньої перерви цінники на продаж перевалили через позначку 41.

На жаль, головний банк країни не вигадав нічого кращого, ніж вкотре звинуватити "спекулянтів" у зростанні курсу долара. За інформацією порталу "Курс України", до відомої будівлі на вулиці Інститутській, 9 напередодні було запрошено керівників великих мереж обмінників, де заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова в ультимативній формі вимагала виставити 28 липня курс продажу долара "не вище 40 гривень". У разі відмови пригрозили скасувати ліцензії.

В результаті представники обмінних пунктів, що належать до цих мереж, у різних містах сьогодні вранці отримали таке повідомлення:

Про те, що Нацбанк намагається всіма правдами і неправдами утримати долар від зростання вище за рівень 40 гривень, побічно підтвердив і директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін, який два дні тому розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook таке повідомлення:

Дії керівництва регулятора дуже нагадують відомий анекдот про сержанта Іванова, якому наказали зупинити потяг:

- Сержант Іванов, терміново зупиніть потяг!

- Потяг, стій! Раз, два!

От тільки курс долара – це не потяг із анекдоту. І вербальними інтервенціями та погрозами його не зупинити. Потрібно шукати інші варіанти.