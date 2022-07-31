В РФ заявили, что штаб Черноморского флота обстреляли из Севастополя

Российские оккупанты заявили, что беспилотник, с которого 31 июля атаковали штаб Черноморского флота, выпустили из самого Севастополя, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила российская "сенатор" из оккупированного Крыма Ольга Ковитиди.

"Атака беспилотника на штаб Черноморского флота была совершена из Севастополя, идут оперативно-розыскные работы по поиску виновных" , – заявила она.

Губернатор Севастополя заявлял, что атаковали штаб именно с "украинского беспилотника".

Вследствие "атаки" пострадали 6 человек, состояние двоих средней тяжести.

Назначенный Россией "губернатор" оккупированного Севастополя сообщил, что беспилотник атаковал штаб российского флота, в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ оккупантов.

Военно-морские силы Украины отмечают, что оккупанты настолько боятся ВСУ, что нашли повод отменить празднование дня ВМФ РФ, придумав "удар украинского беспилотник" во временно оккупированном врагом Севастополе.