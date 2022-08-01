Что происходит с долларом

На календаре – 1 августа, а на табло обменных пунктов… ничего. Потому что Национальный банк строго-настрого запретил обменникам выставлять напоказ курсы покупки/продажи валют, чтобы не пугать население и не создавать излишний ажиотаж.

На прошлой неделе в здании на улице Институтская,9 состоялись сразу несколько совещаний, посвященных одному и тому же вопросу: «Как остановить рост курса доллара?» Похоже, был проведен некий brain storm, в результате которого и появилось Постановление НБУ, которое можно было бы назвать «О борьбе со спекулянтами на валютном рынке». Да! Виновными в росте курса доллара были объявлены небанковские финансовые компании. Уже в субботу 30 июля стартовали массовые проверки обменников на предмет соблюдения всех и всяческих требований, а табло было приказано выключить. Народ отреагировал с присущим нашей нации чувством юмора, но цифры с вывесок исчезли.

Тем временем уже в прошлый четверг курс продажи наличного доллара в оптовых обменных пунктах столицы взлетел до 42,50-42,60 гривен, а в регионах достиг 43 гривен. Самые резвые розничные обменки решили воспользоваться моментом и выставляли ценник на продажу доллара даже на уровне 44 и 45 гривен. Правда, недолго. Уже в пятницу доллар начал дешеветь, на выходных выключенные табло явно успокоили покупателей валюты. И к утру понедельника доллар на киевском опте подешевел до 40,35-40,50 гривен. Однако радость была недолгой. Желающих купить «подешевевшую» валюту оказалось так много, что тренд вновь развернулся вверх. За полдня в Киеве доллар подорожал до 41,70 гривен, а в регионах ценники вновь вернулись на отметку 42,00.

На межбанковском валютном рынке предложение валюты, похоже, было только в прошлый понедельник. В этот день Национальный банк выкупил сразу 682 млн долларов, и появилась надежда, что тренд на опустошение золотовалютных резервов сломан. Однако уже во вторник Нацбанк перешел от покупок к продажам. Правда, продавал довольно скромно: за четыре оставшихся дня – всего 32,92 млн долларов. Но курс безналичного доллара уверенно прижался к верхней границе нового коридора (36,5686 +- 1%), и стало понятно, что дешеветь он не будет.

Надежды, что украинцы вместо покупки наличной валюты будут активно размещать гривну на валютных депозитах, тоже не оправдались. Единственный банк, который смог нормально наладить работу с подобными депозитами, - «Аккордбанк» - доверия у большинства населения не вызывает. А в государственном «Укргазбанке», похоже, больше озаботились «окучиванием» пострадавших вкладчиков «Мегабанка», чем выполнением Постановления НБУ. Дошло до того, что некоторые отделения просто прекратили прием заявок на покупку валюты на межбанке, сославшись на большую загруженность.

Зато оживились загрустившие было «карточные туристы». Доллар, снимаемый с карт «Приватбанка» и monobanka за границей, теперь стоит чуть больше 38 гривен, что при курсе покупки в оптовом обменном пункте 41,00 дает почти 3 гривны чистого заработка. Поэтому можно с легкостью предсказать, что чем выше будет подниматься курс, тем активнее будут двигаться «ходоки» к банкоматам в приграничных зонах.

Чего дальше ожидать от валютного курса?

Наше предположение, что наличный доллар подешевеет до 38,00-38,50 гривен, сделанное неделей ранее, не сбылось. Причин тому много: начиная от топорных действий Национального банка, занявшегося «охотой на ведьм» вместо наведения порядка в банковской системе, и заканчивая банальным падением доверия населения к национальной валюте на фоне стремительного роста инфляции.

То, с какой легкостью на прошлой неделе был преодолен уровень 40 гривен за доллар, а также то, что на выходных не удалось даже на короткое время опуститься ниже даже на покупке (не говоря уже о продаже), говорит о сохраняющемся повышенном (временами переходящем в ажиотажный) спросе на иностранную валюту – и доллар США, и евро. В ближайшее время, похоже, будет сформирован некий валютный коридор, условно, 40-42 гривны за доллар, в котором и будут совершаться колебания ценников. Однако чем ближе осень, тем сильней будет падать гривна, и это понимают не только на Институтской.

Сегодня из одесского порта вышло первое судно с украинским зерном. Сможет ли валюта, поступающая экспортерам, помочь достичь баланса на валютном рынке? Вопрос риторический.

Потому что если не выровнять ситуацию, то Национальному банку еще не раз придется повышать «фиксированный» курс, вручную девальвируя национальную валюту.