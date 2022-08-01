Що відбувається з доларом

На календарі – 1 серпня, а на табло обмінних пунктів… нічого. Тому що Національний банк суворо заборонив обмінникам виставляти напоказ курси купівлі/продажу валют, щоб не лякати населення і не створювати зайвий ажіотаж.

Минулого тижня у будівлі на вулиці Інститутській, 9 відбулися одразу кілька нарад, присвячених одному й тому ж питанню: «Як зупинити зростання курсу долара?» Схоже, було проведено якийсь brain storm, внаслідок якого і з'явилася Постанова НБУ, яку можна було б назвати «Про боротьбу зі спекулянтами на валютному ринку». Так! Винними у зростанні курсу долара було оголошено небанківські фінансові компанії. Вже в суботу 30 липня стартували масові перевірки обмінників щодо дотримання всіляких вимог, а табло було наказано вимкнути. Народ відреагував із властивим нашій нації почуттям гумору, але цифри з вивісок зникли.

Тим часом, уже минулого четверга курс продажу готівкового долара в оптових обмінних пунктах столиці злетів до 42,50-42,60 гривень, а в регіонах досяг 43 гривень. Найшвидші роздрібні обмінки вирішили скористатися моментом і виставляли цінник на продаж долара навіть на рівні 44 та 45 гривень. Щоправда, недовго. Вже у п'ятницю долар почав дешевшати, у вихідні вимкнені табло явно заспокоїли покупців валюти. І на ранок понеділка долар на київському опті подешевшав до 40,35-40,50 гривень. Проте радість була недовгою. Охочих купити валюту, що «подешевшала», виявилося так багато, що тренд знову розгорнувся вгору. За півдня у Києві долар подорожчав до 41,70 гривень, а у регіонах цінники знову повернулися на позначку 42,00.

На міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти, схоже, була лише минулого понеділка. Цього дня Національний банк викупив відразу 682 млн. доларів, і з'явилася надія, що тренд на спустошення золотовалютних резервів зламаний. Проте вже у вівторок Нацбанк перейшов від покупок до продажу. Щоправда, продавав досить скромно: за чотири дні, що залишилися, - всього 32,92 млн доларів. Але курс безготівкового долара впевнено притиснувся до верхньої межі нового коридору (36,5686+-1%), і стало зрозуміло, що дешевшати він не буде.

Надії, що українці замість купівлі готівкової валюти активно розміщуватимуть гривню на валютних депозитах, теж не справдилися. Єдиний банк, який зміг нормально налагодити роботу з подібними депозитами, – «Акордбанк» – довіри у більшості населення не викликає. А в державному «Укргазбанку», схоже, більше перейнялися «підгортанням» постраждалих вкладників «Мегабанку», ніж виконанням Постанови НБУ. Дійшло до того, що деякі відділення просто припинили прийом заявок на купівлю валюти на міжбанку, пославшись на велику завантаженість.

Проте пожвавішали «карткові туристи». Долар, який знімається з карток «Приватбанку» та monobanka за кордоном, тепер коштує трохи більше 38 гривень, що при курсі купівлі в оптовому обмінному пункті 41,00 дає майже 3 гривні чистого заробітку. Тому можна з легкістю передбачити, що чим вище підніматиметься курс, тим активніше рухатимуться «ходоки» до банкоматів у прикордонних зонах.

Що далі чекати від валютного курсу?

Наше припущення, що готівковий долар подешевшає до 38,00-38,50 гривень, зроблене тижнем раніше, не справдилося. Причин тому багато: починаючи від незграбних дій Національного банку, який зайнявся «полюванням на відьом» замість наведення порядку в банківській системі, і закінчуючи банальним падінням довіри населення до національної валюти на тлі стрімкого зростання інфляції.

Те, з якою легкістю минулого тижня було подолано рівень 40 гривень за долар, а також те, що на вихідних не вдалося навіть на короткий час опуститися нижче навіть на купівлі (не кажучи вже про продаж), говорить про підвищений (часом переходить у ажіотажний) попит на іноземну валюту - і долар США, і євро. Найближчим часом, схоже, буде сформовано якийсь валютний коридор, умовно, 40-42 гривні за долар, у якому й відбуватимуться коливання цінників. Проте чим ближче осінь, тим сильніше падатиме гривня, і це розуміють не лише на Інститутській.

Сьогодні з одеського порту вийшло перше судно з українським зерном. Чи зможе валюта, що надходить експортерам, допомогти досягти балансу на валютному ринку? Питання риторичне.

Бо якщо не вирівняти ситуацію, то Національному банку ще не раз доведеться підвищувати «фіксований» курс, девальвуючи вручну національну валюту.