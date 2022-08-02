Самолет Пелоси приземлился в столице Тайваня

Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в столице Тайваня Тайбэе, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит видеотрансляция приземления самолета.

#BREAKING: WHEELS DOWN: The US military plane suspected to be carrying House Speaker Nancy Pelosi has landed in Taiwan at Taipei Songshan Airport.Now we await to see Chinas response – assuming Pelosi is actually in that plane. pic.twitter.com/zsPpxGjUnL — Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 2, 2022

На фоне контроверсионного визита Нэнси Пелоси протестующие, выступающие за и против приезда спикера, вышли на демонстрации в городе.

Пелоси стала самым высокопоставленным американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Как сообщалось, делегация во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе начала турне по странам Азии, в рамках которого анонсировала визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию – но не на Тайвань, из-за чего ранее Китай выражал угрозы.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Китай готов прекратить диалог на самом высоком уровне с США в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса на Тайвань. Кроме того, как сообщалось, вблизи Тайваня начались военные учения КНР, а пролив у острова был перекрыт.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Джо Байдена поддержит Нэнси Пелоси, если она все же отправится на Тайвань.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник выразила солидарность с Тайванем, вокруг которого Китай проводит военные маневры на фоне возможного визита спикера Палаты представителей США.