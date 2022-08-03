Разведка Британии: Удар по военному эшелону РФ повредил путь в Крым

По данным британской разведки, нанесенный Украиной удар по направлявшемуся из Крыма военному эшелону серьезно повредил железнодорожное сообщение на этой ветке, сообщает Украинская правда.

"В результате нанесенного Украиной удара по российскому эшелону с боеприпасами на Херсонщине очень маловероятно, что железная дорога из Херсона до Крыма остается в рабочем состоянии. Скорее всего, россияне отремонтируют железную дорогу через несколько дней, но она и дальше останется уязвимой точкой для российских сил и их поставок из Крыма в Херсон" , – отмечают в обзоре разведки о войне в Украине за 3 августа.

По поводу Херсона пишут, что Россия устроила паромную переправу для гражданского пользования после того, как Антоновский мост получил серьезные повреждения, но ее почти точно будут использовать и российские военные для переброски сил и поставок.

По оценке британской разведки, в ближайшее время еще больше гражданских в оккупированном Херсоне и окрестностях попытаются уехать из-за угрозы боевых действий и все более сложного продовольственного положения. В связи с этим возможна повышенная нагрузка на транспортные узлы и дополнительные меры со стороны оккупационных властей для контроля движения.

Напомним, 1 августа в ОК "Юг" сообщили о попадании в российский эшелон с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Бриловка на Херсонщине.